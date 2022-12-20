2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Buenos Aires'te!
2022 Dünya Kupası heyecanı Arjantin-Fransa finaliyle sona erdi. İlk 90 dakikası 2-2 eşitlikle geçilen maç, uzatmalar sonucunda 3-3 beraberlikle sona erdi. Tangocular seri penaltı atışlarında Horozlar'ı 4-2 mağlup etti ve 36 yıl sonra şampiyon oldu. Lionel Messi de koleksiyonundaki tek eksiği bu şampiyonlukla taçlandırmış oldu. Arjantin Milli Takımı, başkent Buenos Aires'e uçtu ve burada kutlamalara devam etti. İşte o görüntüler...
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