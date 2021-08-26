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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. 1. tur eşleşmeleri belli oldu. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, bu sezon turnuvada olan değişiklikleri açıkladı. Düşmez, "Son 16 turundan itibaren VAR uygulanacak. Yarı finalde deplasman golü kuralı uygulanmayacak" dedi. Öte yandan Düşmez, "Turkuvaz Medya Grubu ile iş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
26.08.2021
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