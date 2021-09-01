Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Sultanları'nı telefonla arayarak tebrik etti!

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın bu başarısının ardından Başkan Erdoğan, milli sporcularımızı telefonla arayarak tebrik etti. O anlar kameralara böyle yansıdı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

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