Ziraat Türkiye Kupası için 3 farklı senaryo

Corona virüsü salgınından Süper Lig gibi ertelenen Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan 3 maçla ilgili, farklı senaryolar bulunuyor. Organizasyonun mevcut statüsüyle devam edeceği gibi, karşılaşmaların 1 hafta içinde tek bir şehirde tamamlanması da ihtimaller arasında yer alıyor.

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