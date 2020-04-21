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Kim Milyoner Olmak İster'de Orhan Veli sorusu! "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?" İşte cevabı...

Türkiye'de televizyon tarihinin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyircileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada çıkan "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken internette vatandaşlar bu sorunun cevabını aradı. İşte sorunun cevabı...
21.04.2020
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Türkiye'de televizyon tarihinin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyircileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Yarışmada çıkan "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "��ok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?" sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bu soru izleyiciler tarafından sıkça aratıldı? Peki sorunun cevabı ne? İşte yanıtı...

Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?

A) Pilav ve kuru fasulye
B) İşkembe ve kazandibi
C) Hamsi ve mısır ekmeği
D) Ispanak ve puf böreği

Doğru Cevap: D

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