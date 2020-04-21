İşte unutulmaz Türkiye Kupası maçları

Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası bir kupadan daha fazlası.

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