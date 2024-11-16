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Zalewski ve Zielinski'nin Cristiano Ronaldo hayranlığı!

Cristaino Ronaldo, Roma forması giyen Nicola Zalewski ve Inter forması giyen Zielinski'nin fotoğraf isteğini kırmadı. İşte o görüntüler...

16 Kasım 2024 | 15:54
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