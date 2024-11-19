GOL | Türkiye 0-1 Sırbistan (U21 Hazırlık Maçı)
Sırbistan, Aleksa Cvetkovic'in 45+2. dakikada attığı golle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti.
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