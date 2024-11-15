İsrailli taraftarlar bu kez Fransa'da olay çıkardı!
Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde flaş bir olay gerçekleşti. Grup 4'te Fransa-İsrail maçında önce Fransız taraftarlar, İsrail marşının okunduğu sırada ıslıklı tepkide bulundu. Bunlar yaşanmasının hemen ardından İsrailli taraftarlar taşkınlık çıkardı. İşte detaylar...
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