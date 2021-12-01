Yok böyle penaltı! Yaklaşık 35 metre gerildi ve...

Nijerya'nın yerel liglerinde daha önce görülmemiş bir penaltı atışı yapıldı. Penaltıyı kullanacak futbolcu, orta sahaya kadar gerildi. Hakem düdüğünü çaldıktan sonra yavaş adımlarla gelen oyuncu birden hızlandı ve vuruşu yaptı. Kaleci, topu rahat bir şekilde çıkardı. Taraftarlar penaltıyı böyle kayda aldı. İşte ilginç penaltı atışı...

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