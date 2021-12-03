Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli sporcuları kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kabulde konuşan Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuların, başarılarıyla 84 milyonun umudu ve iftihar kaynağı olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam ettiğimizde, Paris 2024 Yaz Oyunları'nda inşallah madalya sayılarımızı inşallah katlayarak artıracağımıza inanıyorum." dedi.

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