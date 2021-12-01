Fernando Meira'dan Portekiz Türkiye maçı yorumu!

Portekiz Milli Takımı'nın eski futbolcularından ve bir dönem ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Fernando Meira A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Meira, "Portekiz'in saha avantajı var ama Türkiye çok formda bir futbol sergiliyor. Özellikle Merih ve Çağlar çok başarılı işlere imza atıyorlar." dedi.

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