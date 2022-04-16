Yıldız oyuncunun eski eşi için şok iddia! Arabayla...
Bir dönem Atletica Madrid ve Benfica formaları giyen Eduardo Salvio'nun eski eşi, iddialara göre şok bir olaya karıştı. Alınan bilgilere göre Eduardo Salvio ve sevgilisi sokakta iken Salvio'nun eski karısı, sevgilisini arabayla ezdi. Olaydan sonra Salvio'nun eski karışı olay yerinden hızlıca kaçtı. İşte o görüntüler...
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