Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan WTA turnuvası öncesi önemli açıklamalar!
2022 TEB BNP Paribas Tenis Şampiyonası 18 Nisan Pazartesi başlıyor. WTA'de toprak kortun önemli turnuvalarından birisi olan İstanbul Cup, 1 hafta sürecek ve 24 Nisan Pazar günü sona erecek. Turnuva öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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