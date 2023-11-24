Adana Demirspor'da Mario Balotelli trafik kazası geçirdi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'da kariyerini sürdüren Mario Balotelli, tedavi için gittiği İtalya'da trafik kazası geçirdi. İşte ayrıntılar....
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