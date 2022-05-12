VakıfBank Fenerbahçe maçı sonrası Tuğba Şenoğlu: Çok iyi işi başardık
Misli.com Sultan Ligi'nde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardındanTuğba Şenoğlu konuştu. Şenoğlu, "Takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve çok iyi işi başardılar. Çok mutluyuz kupayı aldığımız için." dedi.
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