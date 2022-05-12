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VakıfBank - Fenerbahçe maçı öncesi Giovanni Guidetti: Asla pes etmeyen bir takımız

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan mücadelede VakıfBank sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele öncesi VakıfBank antrenörü Giovanni Guidetti A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Guidetti, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler bugüne kadar. Her turnuvada hedefimiz final. Asla pes etmeyen bir takımız, işin sırrı bence bu." dedi.

12 Mayıs 2022 | 18:47
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