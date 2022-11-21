Usta gazeteci Hıncal Uluç'u kaybettik! A Spor yorumcusu Erman Toroğlu duayen isim hakkında konuştu
Duayen gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, usta gazeteci için, "Çok üzüldüm. Çok iyi arkadaşımdı. Çok insan onunla büyüdü." ifadelerini kullandı.
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