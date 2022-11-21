Usta gazeteci Hıncal Uluç'u kaybettik
Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İşte Uluç'un hayatından kesitler...
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