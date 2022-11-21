Video Diğer Videoları Usta gazeteci Hıncal Uluç'u kaybettik

Usta gazeteci Hıncal Uluç'u kaybettik

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İşte Uluç'un hayatından kesitler...

21 Kasım 2022 | 10:10
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

06:02
Usta gazeteci Hıncal Uluç'u kaybettik 21 Kasım 2022 | 12:00
03:50
Usta gazeteci Hıncal Uluç'u kaybettik! A Spor yorumcusu Erman Toroğlu duayen isim hakkında konuştu 20 Kasım 2022 | 12:00
03:58
Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Levent Tüzemen, usta isim hakkında konuştu... 20 Kasım 2022 | 12:00
08:08
Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Serkan Korkmaz usta isim hakkında konuştu 20 Kasım 2022 | 12:00
04:32
Usta gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti 20 Kasım 2022 | 12:00
04:04
Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! 19 Kasım 2022 | 12:00
04:04
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ 11 Kasım 2022 | 12:00
06:03
Ağaoğlu'ndan Avcı sözleri: Tartışmaya kapalı 09 Kasım 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN