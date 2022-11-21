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Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Levent Tüzemen, usta isim hakkında konuştu...

Spor medyasının önde gelen isimlerinden Hıncal Uluç, hayatını kaybetti. A Spor ve Sabah Gazetesi'nin duayen ismi 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen de hayata gözlerini yuman Hıncal Uluç ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

21 Kasım 2022 | 01:21
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