Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Levent Tüzemen, usta isim hakkında konuştu...
Spor medyasının önde gelen isimlerinden Hıncal Uluç, hayatını kaybetti. A Spor ve Sabah Gazetesi'nin duayen ismi 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen de hayata gözlerini yuman Hıncal Uluç ile ilgili konuştu. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
08:08
Duayen gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Serkan Korkmaz usta isim hakkında konuştu 20 Kasım 2022 | 12:00
04:32
Usta gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti 20 Kasım 2022 | 12:00
04:04
Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! 19 Kasım 2022 | 12:00
04:04
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ 11 Kasım 2022 | 12:00
06:03
Ağaoğlu'ndan Avcı sözleri: Tartışmaya kapalı 09 Kasım 2022 | 12:00
24:23
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ülke puanı açıklaması! 09 Kasım 2022 | 12:00
10:59
21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da düzenlendi 07 Kasım 2022 | 12:00