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Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Bordo-mavili ekip Mısırlı yıldızla anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte ayrıntılar...

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