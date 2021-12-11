U-19 Ligi maçını yağmur bastı!

U-19 Ligi'nde oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında yağmur etkisini gösterdi. Sahanın belli bölgelerini göle çeviren sağanak yağış, maç boyunca devam etti. Sosyal medyaya düşen bu görüntü ise çok fazla konuşuldu. İşte o görüntüler.

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