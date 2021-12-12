Bursasporlu ve Manisalı taraftarlar birbirlerine girdi!

TFF 1. Lig'de oynanan Bursaspor-Manisa BBSK maçında kavga çıktı. Tribünlerde taraftarlar arasında çıkan kavga, maçtan sonra metro durağında da devam etti. Polisler 2 grubu da zorlukla ayırdı. Bir vatandaş ise bu görüntüleri cep telefonuna kaydetti. İşte kavganın yaşandığı görüntüler...

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