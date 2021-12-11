Songül Soysal Formula 1 gündemini değerlendirdi!

Takvim.com.tr editörü Songül Soysal, Sabah Sporu programında Formula 1 gündemini değerlendirdi. Soysal ayrıca Formula 1 araçlarının yıllık maliyetini ve pilotların elde ettiği gelirler hakkında da son bilgileri aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor habelerleri

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