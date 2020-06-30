TFF'den 2. ve 3. Lig için karar çıktı

TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, federasyonun bu kararını A Spor'a yorumladı.

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