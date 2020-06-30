Volkan Can: Büyük ihtimalle 2. ve 3. Lig'de kalan maçları oynamayacağız

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının detaylarını A Spor'a aktaran 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, büyük ihtimalle kalan 6 haftanın oynanmayacağını söyledi.

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