Coşkun Demirbakan: Bir şeyler yapamadığım için üzgünüm

TFF 1. Lig'de küme düşen Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Demirbakan, "Camia bana çok güveniyordu. Bir şeyler yapamadığım için üzgünüm." dedi.

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