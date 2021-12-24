Tarihte görülmemiş maç yönetimi! Her karar tartışıldı

AFF Suzuki Kupası Yarı Final ilk maçında Vietnam, Tayland ile Singapur Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın Güney Koreli hakemi Kim Hee-Gon'un performansı tartışma konusu oldu. Birçok penaltı, ofsayt, kırmızı kart pozisyonlarının es geçildiği maçta Tayland, Vietnam'ı 2-0 mağlup etti.

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