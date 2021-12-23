Maç esnasında yere yığıldı! Hayatını kaybetti

Endonezya'da 3. Lig ekiplerinden Tornado FC kulübünün 20 yaşındaki kalecisi Taufik Ramsyah, bu pozisyon sonrasında bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İşte o görüntüler.

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