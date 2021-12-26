Major League Soccer'da Maradona golü!

Daha önce 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde İngiltere'ye eliyle gol atan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'nın golü Major League Soccer'da tekrarlandı. Seattle Sounders ve Los Angeles FC arasında geçen karşılaşmada Seattle temsilcisinin Perulu golcüsü Raúl Mario Ruidíaz Misitich topu eliyle ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi pozisyonu fark etti ve golü iptal edip Ruidíaz'a sarı kart gösterdi. İşte iptal edilen gol.

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