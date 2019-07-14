14 Temmuz 2019, Pazar

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Sırp basketbolcu Kuzmic komaya girdi

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Kuzmic trafik kazası geçirdi. Sabah saatlerinde kaza geçiren Sırp basketbolcunun komada olduğu ve durumunun ciddi olduğu açıklandı.
14.07.2019

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