01 Ekim 2021, Cuma
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Son dakika Ziraat Türkiye Kupası haberleri | Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu. GZT Griesunspor bu turu bay geçerek 4. tura yükseldi. Kupada üçüncü eleme turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. | Son dakika ZTK haberleri (ZTK haberleri)
01.10.2021
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