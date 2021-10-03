Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan spor çağrısı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık için spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.
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