SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den mücadele öncesi Galatasaray açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, açıklamalarda bulundu. Sampaoli, "Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor. Bu maç bizim için hayati, bu turnuva için hayati" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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