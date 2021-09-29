29 Eylül 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den mücadele öncesi Galatasaray açıklaması!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, açıklamalarda bulundu. Sampaoli, "Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor. Bu maç bizim için hayati, bu turnuva için hayati" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
29.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Flaş Beşiktaş sözleri! "Gruptan çıkacağına inanıyorum"
- GOL | İçel İdman Yurdu 1-1 Düzcespor
- GOL | Çankaya FK 2-2 Ofspor
- GOL | Çankaya FK 2-2 Ofspor
- "Böyle faul verilmez"
- GOL | Çankaya FK 3-2 Ofspor
- Edirnespor 3 - 0 Çatalcaspor | MAÇIN TAMAMI
- GOL | Hendekspor 1-3 52 Orduspor
- GOL | İçel İdman Yurdu 1-0 Düzcespor
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...