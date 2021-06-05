Son dakika spor haberleri: Brezilya Milli Takımı'nda Neymar'a şok saldırı

Brezilya'nın Ekvador ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçı öncesinde kamp yapılan otele giden yıldız oyuncu Neymar, takım otobüsünden indiği sırada hayranlarının saldırısına uğradı. İşte o anlar...

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