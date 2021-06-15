15 Haziran 2021, Salı

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EDHO 199. bölüm (Sezon finali )fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sezon finali öncesinde yayınlanan fragman merak konusu oldu. Arama motorlarında, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı izle!, EDHO 199. bölüm fragman" gibi sorgular yapılıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
15.06.2021
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Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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