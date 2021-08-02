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Son dakika spor haberi: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ A Spor'a konuştu!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üstündağ, Filenin Sultanları'nın, çeyrek finaldeki Güney Kore eşleşmesini değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
02.08.2021
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