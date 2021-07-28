28 Temmuz 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Naim Süleymanoğlu - Portre

28 Temmuz 1992'de Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon olmuştu. İşte Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu hayatından kesitler...
28.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Naim Süleymanoğlu - Portre Naim Süleymanoğlu - Portre 28.07.2021
Olimpiyat kafilesi Tokyo'ya gidiyor Olimpiyat kafilesi Tokyo'ya gidiyor 16.07.2021
İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu 16.07.2021
15 Temmuz gazisi İsmet Eker yaşadıklarını A Spor'a anlattı 15 Temmuz gazisi İsmet Eker yaşadıklarını A Spor'a anlattı 15.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren gol! İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren gol! 13.07.2021
TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Samsunspor! Maç özeti TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Samsunspor! (Maç özeti) 10.07.2021
Şampiyon Samsunspor kupasını aldı! Şampiyon Samsunspor kupasını aldı! 10.07.2021
GOL | Balıkesirspor 1-2 Samsunspor GOL | Balıkesirspor 1-2 Samsunspor 10.07.2021
GOL | Balıkesirspor 1-1 Samsunspor GOL | Balıkesirspor 1-1 Samsunspor 10.07.2021
GOL | Balıkesirspor 1-0 Samsunspor GOL | Balıkesirspor 1-0 Samsunspor 10.07.2021
Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 MAÇ ÖZETİ Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ ÖZETİ) 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor 09.07.2021
GOL | Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19 GOL | Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19 08.07.2021
Onlar rekabetin zirvesi! İşte dünya derbileri... Onlar rekabetin zirvesi! İşte dünya derbileri... 06.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe İtalyan golcü için kesenin ağzını açtı! Maliyeti 12 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...
Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çeken görüntüler!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör