06 Ağustos 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya alan Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk dalında ülkemizi başarıyla temsil eden ve altın madalya kazanan Mete Gazoz, paralimpik okçularla bir araya geldi. Milli sporcumuz, "Annem ve babam her zaman arkamda durdurlar. Şampiyon olunca herkes arkanızda ama önemli olan başarısız olunca kimlerin yanınızda olduğu. Hiçbir zaman desteklerini benden esirgemediler. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Altın madalya bir son değil, başlangıç" açıklamasında bulundu. Buluşmada okçular vakfı mütevelli heyet üyesi Bilal Erdoğan da konuştu. İşte o görüntüler...
05.08.2021
ABONE OL

DİĞER
Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu! Mete Gazoz paralimpik okçularla buluştu! 05.08.2021
TVFB Başkanı Mehmet Akif Üstündağ A Spor’a konuştu! TVFB Başkanı Mehmet Akif Üstündağ A Spor'a konuştu! 02.08.2021
Naim Süleymanoğlu - Portre Naim Süleymanoğlu - Portre 28.07.2021
Olimpiyat kafilesi Tokyo’ya gidiyor Olimpiyat kafilesi Tokyo'ya gidiyor 16.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli A Spor’a konuştu İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli A Spor'a konuştu 16.07.2021
15 Temmuz gazisi İsmet Eker yaşadıklarını A Spor’a anlattı 15 Temmuz gazisi İsmet Eker yaşadıklarını A Spor'a anlattı 15.07.2021
İşte Trabzonspor’a şampiyonluğu getiren gol! İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren gol! 13.07.2021
TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi’nde şampiyon Samsunspor! Maç özeti TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Samsunspor! (Maç özeti) 10.07.2021
Şampiyon Samsunspor kupasını aldı! Şampiyon Samsunspor kupasını aldı! 10.07.2021
GOL | Balıkesirspor 1-2 Samsunspor GOL | Balıkesirspor 1-2 Samsunspor 10.07.2021
GOL | Balıkesirspor 1-1 Samsunspor GOL | Balıkesirspor 1-1 Samsunspor 10.07.2021
GOL | Balıkesirspor 1-0 Samsunspor GOL | Balıkesirspor 1-0 Samsunspor 10.07.2021
Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 MAÇ ÖZETİ Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ ÖZETİ) 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor 09.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde suskunluğunu bozuyor! Hem forvet hem stoperin açıklanması an meselesi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun zamandır aradığı forveti buldu! Beşiktaş'ın da gündemindeydi...
Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe forvet bombasını patlatıyor! Premier Lig'in sambacı yıldızı Çubuklu'yu giyecek
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira neşteri vurdu! 5 ayrılık birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör