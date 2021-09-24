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Son dakika spor haberi | FIFA ve UEFA karşı karşıya!

UEFA, FIFA'nın isteğine karşı çıktı. Arsene Wenger'in fikri ile ortaya çıkan 2 yılda 1 Dünya Kupası düşüncesine FIFA başkanı Gianni Infantino yeşil ışık yakarken UEFA, dün kendi resmi sitesinden karşı çıktığı bir yazı yayınladı. Fotomaç gazetesi yazarı Hüseyin Özkök "CONMEBOL ve UEFA 2 yılda 1 yapılacak olan Dünya Kupası'na karşı çıkıyor" dedi. | Son dakika futbol haberleri
24.09.2021
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