Son dakika spor haberi | FIFA ve UEFA karşı karşıya!

UEFA, FIFA'nın isteğine karşı çıktı. Arsene Wenger'in fikri ile ortaya çıkan 2 yılda 1 Dünya Kupası düşüncesine FIFA başkanı Gianni Infantino yeşil ışık yakarken UEFA, dün kendi resmi sitesinden karşı çıktığı bir yazı yayınladı. Fotomaç gazetesi yazarı Hüseyin Özkök "CONMEBOL ve UEFA 2 yılda 1 yapılacak olan Dünya Kupası'na karşı çıkıyor" dedi. | Son dakika futbol haberleri

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