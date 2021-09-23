Canelo Álvarez ve Caleb Plant 6 Kasım'ı bekleyemediler! | Spor haberleri

Süper orta siklet mücadelesi verecek olan Canelo Álvarez ve Caleb Plant 6 Kasım öncesinde yumruklar havada uçuştu. Basın toplantısında bir araya gelen Meksikalı Canelo ve Amerikalı Plant kısa süreli sözlü atışmadan sonra birbirlerine girdiler. Güvenlik güçleri ikiliyi zorlukla ayrıdılar. | Spor haberi

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