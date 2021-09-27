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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı

Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın kurşunlardan kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
27.09.2021
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