31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seyirci müjdesi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolseverlere seyirci müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Bu sezon seyircisiz oynanan Süper Lig'i, gelecek sezon inşallah seyircili oynatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
31.05.2021
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