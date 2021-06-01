Son dakika spor haberi: Türkiye'nin stadyum devrimi! Dünyanın en iyileri arasındayız

Ülkemizde son yıllarda yapılan statlar göz kamaştırıyor. İstanbul'un yanı sıra Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır ve Eskişehir'de yapılan statlar, futbolumuza büyük katkı sağlıyor. A Spor ekibi olarak ülkemizde gerçekleşen stadyum devrimini ve bu konuda dünyanın en iyileri arasına girişimizi sizler için analiz ettik. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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