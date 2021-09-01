A Milli Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve Cansu Özbay A Spor'a konuştu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrasında Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve Cansu Özbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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Eda Erdem Dündar: Sahaya çıkmadan önce maçın öneminin farkındaydık. Çünkü bu maçı kazanan adını final-four'a bırakıyor. O yüzden sahaya güçlü şekilde çıktık. Çok güzel mücadele ettik. İyi servis attık. Blok-defansta güzel işler yaptık. Çok güzel hücum serilerimiz oldu. Yani sahada üstün olan taraf bizdik. Biraz geriye düştüğümüz basit hatalar yaptığımız dönemlerde bile oyunda kalmayı bildik ve geri geldik. Bunun en büyük sebebi takımın içindeki özgüven. Çünkü biz yapabileceğimize inanıyoruz.

Zehra Güneş: Avrupa Şampiyonası'nın başından beri daha yükseğe giden bir ivmeyle maçları tamamladık. İstediğimiz voleybol seviyesinde maçı tamamladığımızı düşünüyorum. Çeyrek final maçıydı tabiiki de onlar pes etmek istemediler. Son sette daha fazla asıldılar ama biz izin vermedik. 3-0'lık net bir galibiyetle Sırbistan'a gidiyoruz. Hedeflerimizin ilk adımlarını tamamladık. Umarım mutlu bitiren taraf biz oluruz. Önümüzdeki iki maçı full konsantre oynamayı düşünüyoruz.

Cansu Özbay: Tabii ki de çok güzel duygularla ayrıldık maçtan. Çünkü çok çok önemli bir maçtı bizim için Sırbistan'a gitmek adına. Ama son sette biraz odağı kaybettik sanırım. O yüzden böyle oldu ama kazanmasını bildik. O yüzden çok mutluyum.