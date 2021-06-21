Son dakika spor haberi: Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan Filenin Efeleri kupasıyla Türkiye'ye döndü! İşte o görüntüler...

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluğa erişmişti. Finalde Ukrayna'yı mağlup ederek bu başarıya üst üste ikinci kez ulaşan milliler, kupasıyla Türkiye'ye döndü. Milli oyunculara coşkulu bir karşılama düzenlendi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

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