Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 63. bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle geliyor. 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziyi sıkı takip edenler arama motorlarında, "Kuruluş osman izle, Kuruluş osman 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman fragman" gibi sorgular yapıyor. İşte Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı…

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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey Togay'ın cezasını keserken Malhun Hatun'dan evlat müjdesi geldi. Peki Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

62. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESER

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır.

Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir.

Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer.

Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.