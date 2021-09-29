29 Eylül 2021, Çarşamba

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Futbol efsanesi Pele top oynayarak iyileşiyor

Brezilyalı efsane oyuncu Pele'nin fizik tedavisi devam ediyor. 80 yaşındaki efsane, hastanede top oynayarak çalışmalarını sürdürüyor.
29.09.2021
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