SİVASSPOR ALANYASPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINI CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? Kayserispor'un finaldeki rakibi belli oluyor!
Sivasspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İlk maçı Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmış ve skor avantajını eline geçirmişti. Rövanş karşılaşması Sivas'ta oynanacak ve turu geçen takım finalde Kayserispor'un rakibi olacak. Müsabaka 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Sivasspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI izle...
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.
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