Pendikspor'da Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz teknik direktör ve futbolcular konuştu!
Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor'da, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, teknik direktör ve futbolcular A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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